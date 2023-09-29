Лукашенко направил приветствие участникам Форума городов-побратимов Белоруссии и России

По словам президента Белоруссии, форум является инструментом противодействия беспрецедентному давлению извне

БРЕСТ, 29 сентября. /ТАСС/. Форум городов-побратимов Белоруссии и России содействует интеграционным процессам, является инструментом противодействия беспрецедентному давлению извне. Об этом говорится в приветствии главы государства Александр Лукашенко, озвученном на 12-м форуме городов-побратимов двух стран в Бресте.

"В современных условиях тема сохранения исторической правды об общем прошлом приобретает особую актуальность, а авторитетные двусторонние площадки, подобные данному саммиту, служат важным инструментом укрепления братских связей между народами и противодействия беспрецедентному тотальному давлению извне", - говорится в приветствии. Глава белорусского государства обратил внимание на то, что форум городов-побратимов сегодня является активной формой содействия сотрудничеству Белоруссии и России в ключевых сферах.

"Данный формат взаимодействия играет роль одного из локомотивов интеграционных процессов, продолжает доказывать свою востребованность на пространстве Союзного государства, - подчеркнул президент. - Уверен, прочные связи на уровне городов и в дальнейшем будут служить надежной основой межрегионального партнерства Беларуси и России".

Лукашенко отметил символизм того, что в этом году форум проходит в Бресте - городе с богатой героической историей, олицетворяющем память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, стойкости и мужестве защитников Брестской крепости, непокоренности белорусской земли перед вражеским нашествием.

В 12-м форуме городов-побратимов двух стран в Бресте принимают участие делегаты из 24 городов Белоруссии и 67 городов России.