Премьер Венгрии выступил против дополнительной помощи Украине из бюджета ЕС

Виктор Орбан добавил, что иначе странам сообщества "придется давать больше, чтобы получить меньше"

БУДАПЕШТ, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии выступает против дополнительной финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза, тем более если для этого самому ЕС придется выдавать или брать кредиты. Об этом заявил в утренней программе радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что у Евросоюза "ощущается дефицит средств", но тем не менее в Брюсселе предлагают увеличить финансовое содействие Украине. По словам Орбана, всем странам сообщества "придется давать больше, чтобы получить меньше". "Я уже проходил через это при социализме", - добавил глава правительства.

Премьер-министр выразил сомнения, что европейские страны смогут когда-либо вернуть себе деньги, которые ЕС предлагает выделить Украине в виде кредитов. "Их не увидят даже наши внуки", - сказал он. В то же время "Брюссель задолжал Венгрии €3 млрд", напомнил Орбан.

В четверг глава его канцелярии Гергей Гуйяш заявил на встрече с журналистами, что Венгрия не поддержит внесение изменений в бюджет Евросоюза ради оказания дополнительной финансовой помощи Украине, если Брюссель не выплатит Будапешту причитающиеся ему средства.

Руководство ЕС удерживает причитающиеся Венгрии средства, так как считает правительство страны виновным в нарушении верховенства права и добивается от него изменений в национальном законодательстве. Будапешт считает, что действия Брюсселя продиктованы политическими причинами и объясняются стремлением ослабить позиции Орбана.