Литва завершила участие в миссии ООН по стабилизации в Мали

ВИЛЬНЮС, 29 сентября. /ТАСС/. Литва завершила участие в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). Об этом сообщило командование армии балтийской республики.
"Последний контингент, который на полгода был направлен в Мали в состав миссии ООН, прибыл на родину. Литва завершила свое участие в миссии", - говорится в сообщении.
Как пояснило командование, завершение участия в этой международной операции связано с тем, что представители Литвы участвовали в ней в составе контингента Германии, которая завершила свое командование миссией ООН.
Литва подключилась к MINUSMA в 2017 году. За это время в африканскую страну было направлено более 500 военных. Контингент сменялся каждые полгода.