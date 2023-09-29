Литва завершила участие в миссии ООН по стабилизации в Мали

Как пояснило командование армии балтийской республики, представители Литвы участвовали в миссии в составе контингента Германии

ВИЛЬНЮС, 29 сентября. /ТАСС/. Литва завершила участие в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"Последний контингент, который на полгода был направлен в Мали в состав миссии ООН, прибыл на родину. Литва завершила свое участие в миссии", - говорится в сообщении.

Как пояснило командование, завершение участия в этой международной операции связано с тем, что представители Литвы участвовали в ней в составе контингента Германии, которая завершила свое командование миссией ООН.

Литва подключилась к MINUSMA в 2017 году. За это время в африканскую страну было направлено более 500 военных. Контингент сменялся каждые полгода.