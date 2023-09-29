В Харьковской области сообщили об эвакуации более 3 тыс. человек из Купянского района

Эвакуация проводится с начала августа, уточнил глава военной администрации региона Олег Синегубов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек были эвакуированы из населенных пунктов Купянского района Харьковской области с начала августа. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

"Самостоятельно выехали около 2 тыс. человек, 125 - это были дети. Самостоятельно мы вывезли 1 091 человека, из них 226 детей", - сказал он в эфире телеканала "Рада". По словам Синегубова, людей эвакуировали почти из 60 населенных пунктов. При этом он отметил, что некоторые эвакуированные жители затем возвращаются, власти проводят с ними "разъяснительную работу".

"Эвакуация еще продолжается", - добавил он.

9 августа Синегубов сообщал о планируемой обязательной эвакуации более 11 тыс. человек из некоторых населенных пунктов Купянского района. На следующий день в украинских СМИ опубликовали распоряжение начальника Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича об обязательной эвакуации жителей из районов вблизи зоны боевых действий. При этом издание Kharkiv Today поясняло, что, несмотря на обязательный характер, эвакуация не является принудительной. Позже Синегубов заявил, что власти рассматривают возможность принудительной эвакуации детей из некоторых населенных пунктов.

10 августа глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что объявленная украинскими властями эвакуация связана с тем, что подразделения Вооруженных сил Украины готовятся организовывать оборону в Купянске и других населенных пунктах. При этом ранее он отмечал, что многие жители нередко не хотят эвакуироваться. По его словам, силам РФ "остались считанные километры" до Купянска.

26 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска в ходе спецоперации значительно расширили зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на купянском направлении.