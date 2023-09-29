Додон назвал незаконным лишение фондов ЕС тех, кто не поддерживает прозападный курс

Лидер Партии социалистов Республики Молдова отметил, что "никто и никогда не позволял себе такого беззакония"

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон назвал незаконным предупреждение президента страны Майи Санду о лишении европейских фондов жителей населенных пунктов, которые не поддержат прозападные силы на выборах в местные органы власти 5 ноября.

"Никто и никогда не позволял себе такого беззакония. Это шантаж. Это не ваши деньги, а бюджетные средства или кредиты, которые сейчас массово берет правительство и которые также будут оплачиваться всеми гражданами", - сказал Додон в ходе прямого эфира в социальных сетях.

Летом прошлого года в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падении уровня жизни. Согласно опубликованному на этой неделе отчету правительства, уровень бедности в Молдавии в 2022 году возрос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Уровень инфляции в стране в прошлом году впервые за 20 лет превысил 30%, тарифы на газ за два года увеличились в 7 раз, а электроэнергия подорожала в 3 раза.

В свою очередь Санду обвинила организаторов антиправительственных акций в подготовке государственного переворота, были закрыты телеканалы оппозиции, против ее лидеров возбуждены уголовные дела. По предложению президента в стране создан центр информационного противодействия "Патриот".