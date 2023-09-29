29 сентября, 09:02
Военная операция на Украине

Австрийский эксперт считает, что на Западе переоценивают успехи ВСУ

Маркус Райснер добавил, что Киев получает очень мало средств противодействия российским ударам с воздуха по объектам, находящимся в украинском тылу

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер считает, что на Западе переоценивают успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время так называемого контрнаступления.

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"Отдельные линии обороны россиян с большими потерями преодолеваются, но до сих пор ни разу не произошло настоящего прорыва", - указал австрийский офицер в интервью германскому информагентству DPA. "Нужно вовсю бить тревогу в свете того, что спустя 117 дней после начала контрнаступления не удалось достигнуть оперативного прорыва", - полагает Райснер.

Эксперт считает, что Киев получает очень мало средств противодействия российским ударам с воздуха по объектам, находящимся в украинском тылу. "Только при усилении противовоздушной обороны можно было бы свести к минимуму число попаданий по критической инфраструктуре", - заявил Райснер. Он указал на то, что нанесение серьезного ущерба системе энергоснабжения Украины ведет к проблемам в области производства оружия. "Собственно говоря, каждую неделю на Украину должны приходить от четырех до пяти полностью загруженных военной техникой товарных поездов", - сказал полковник.

По его мнению, в то время как США осознают всю сложность ситуации, в ЕС неадекватно оценивают положение ВСУ. "Европа рискует упустить момент, когда мы больше не сможем держать ситуацию под контролем и она склонится в пользу россиян", - утверждал Райснер. Он считает, что союзники Киева лишь частично выполнили свои обещания в вопросе поставок Украине военной техники, а эффективность таких боевых систем, как танк Leopard 2, оказалась существенно ниже ожиданий. По его словам, примерно из 90 поставленных германских танков уже уничтожена или повреждена как минимум треть.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов. 

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АвстрияУкраинаВоенная операция на Украине
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