Киргизия предложила возобновить работу в формате ШОС - Афганистан

Спецпредставитель по особым поручениям главы киргизского государства Таалатбек Масадыков Масадыков призвал мировое сообщество обратить внимание на складывающуюся в Афганистане сложную гуманитарную и экономическую обстановку

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Киргизия предлагает возобновить работу в формате группы Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - Афганистан. Об этом заявил спецпредставитель по особым поручениям главы киргизского государства Таалатбек Масадыков на пятом заседании московского формата консультаций по Афганистану, проходящем в Казани.

"Предлагаем возобновить работы группы ШОС - Афганистан", - сказал он. По его словам, киргизская сторона также выступает за создание аналогичного органа в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Как считает спецпредставитель президента, это в значительной мере позволило бы сторонам активизировать работу в области обмена информацией, связанной с деятельностью в регионе международных террористических организаций.

Масадыков также призвал мировое сообщество обратить внимание на складывающуюся в Афганистане сложную гуманитарную и экономическую обстановку. "Сегодня афганский народ переживает переломный период в своей новейшей истории, от которой зависит мир и спокойствие не только в самом Афганистен, но и во всем регионе. Призываем мировое сообщество не политизировать вопрос оказания помощи афганскому народу. Действительность показывает, что навязывание своих условий с позиции силы не принесет желаемых результатов", - отметил он.

Как подчеркнул Масадыков, несмотря на достигнутые временным правительством Афганистана успехи в сфере стабилизации ситуации с безопасностью, нейтрализации угрозы со стороны международных террористических организаций, укрепления национальной экономики и снижения уровня инфляции, а также увеличения налоговых поступлений в бюджет, страна по-прежнему переживает "острый экономический кризис, находится на грани гуманитарной катастрофы и нуждается в срочной поддержке".

Как заверил представитель Киргизии, республика оказывала и по мере возможности продолжить оказывать гуманитарную помощь афганскому народу. В частности, в октябре в Афганистан будет направлена группа киргизских врачей и партия медикаментов.