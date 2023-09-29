Казахстан считает, что работа по стабилизации в Афганистане должна вестись под эгидой ООН

Посол по особым поручениям МИД Казахстана Талгат Калиев отметил, что при выработке своей стратегии на афганском направлении республика учитывает интересы соседних государств

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана считают, что работа по дальнейшей стабилизации ситуации в Афганистане должна проходить под эгидой ООН. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Казахстана Талгат Калиев на заседании московского формата консультаций по Афганистану.

"Мы убеждены, что дальнейшая стабилизация ситуации в Афганистане должна осуществляться под эгидой ООН. Инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана была поддержана всеми государствами Центральной Азии. На наш взгляд, создание единого центра под эгидой ООН позволит более эффективно координировать проектную деятельность ООН в регионе и усилия международного сообщества по урегулированию ситуации в Афганистане", - сказал Калиев.

По его словам, предлагаемый Казахстаном проект может взять на себя роль координатора по налаживанию связей между странами и офисами ООН по единому подходу к Афганистану. "Считаем важным оказывать разноплановую помощь афганскому народу под эгидой ООН и вносить свой вклад в международные усилия по стабилизации ситуации", - уточнил посол по особым поручениям МИД Казахстана.

Он отметил, что при выработке своей стратегии на афганском направлении Казахстан учитывает интересы соседних государств, выступает за тесное взаимодействие с ними по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.