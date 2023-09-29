В Швеции организатору акций сожжения Корана разрешили новую демонстрацию

Она пройдет на площади Лоренсборгсторгет

СТОКГОЛЬМ, 29 сентября. /ТАСС/. Полиция разрешила иммигранту иракского происхождения Салвану Момике провести в субботу акцию в городе Мальмё с сожжением копии Корана. Она пройдет на площади Лоренсборгсторгет, сообщает телеканал SVT.

"Однако он отозвал свое заявление на проведение публичного собрания в [районе] Русенгорд в воскресенье", - пояснил представитель полиции Филип Аннас.

Неделю назад стражи порядка отказали Момике в проведении такой же акции в Русенгорде, так как "пришли к выводу, что не могут гарантировать общественный порядок и безопасность". В районе проживает много мигрантов, в том числе из мусульманских стран.

В начале сентября, когда Момика сжег Коран в Мальмё, в Русенгорде произошли беспорядки. Их участники поджигали машины, несколько человек забросали полицейских камнями.