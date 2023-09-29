В Иране призвали соседние страны помочь Афганистану справиться с проблемами

Специальный представитель президента по афганским делам Хасан Каземи Куми отметил, что "большая ответственность лежит" на правительстве страны

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Странам - соседям следует помочь Афганистану справиться со стоящими перед ним проблемами. Такое мнение выразил специальный представитель президента Ирана по афганским делам Хасан Каземи Куми в ходе проходящего в Казани заседания московского формата консультаций по Афганистану.

"Исламская Республика Иран считает, что при помощи единства, единодушия, на основе единых позиций странам - соседям Афганистана необходимо помочь ему справиться с теми трудными проблемами, которые стоят перед ним", - отметил он.

Вместе с тем, добавил Каземи Куми, большая ответственность лежит и на действующем временном афганском правительстве, которому, с его точки зрения, следует ускорить выполнение целого ряда задач, в числе которых удовлетворение потребностей всех проживающих в Афганистане этнических групп, решение проблемы афганской диаспоры в соседних странах, а также проблемы внутренней миграции племен, обеспечение соблюдения прав различных этнических и языковых групп и гендерного равенства.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа того же года радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.