Генсек СНГ заявил, что страны Содружества противодействуют санкционному давлению Запада

Государства также разделяют и поддерживают принципы глобальной безопасности, отметил Сергей Лебедев

ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Принципы партнерства и взаимной выгоды лежат в основе отношений стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которые совместно противодействуют рестрикциям Запада, заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"Государства Содружества разделяют и поддерживают принципы глобальной безопасности, совместно противодействуют санкционному давлению, считают целесообразным следовать принципам диалога, партнерства и взаимной выгоды, наращивают всестороннее взаимодействие как с традиционными партнерами, так и со всеми, кто выступает за формирование независимых центров силы в многополярном мире", - сказал Лебедев на заседании Совета министров обороны государств - участников СНГ.

Он отметил, что "в текущем году под эгидой председательства Кыргызской Республики оборонные ведомства государств - членов Содружества постоянно совершенствуют сотрудничество по профильным направлениям". "С учетом того, что спектр угроз военной безопасности государств - участников СНГ остается достаточно широким, - подчеркнул генсек, - взаимодействие в военной сфере, безусловно, является надежным стабилизирующим фактором".

В связи с этим, отметил он, "деятельность Совета министров обороны СНГ и его координационных комитетов приобретает особую значимость. Вне сомнения, Совет министров обороны государств - участников СНГ, обладает мощным коллективным потенциалом для развития военного сотрудничества и повышения его эффективности в целях обеспечения мира и стабильности на пространстве Содружества".

При этом Лебедев отметил, что "в последнее время важное значение также приобретают рабочие встречи и совместные заседания Совета министров обороны государств СНГ, ОДКБ и ШОС". "На них широко обсуждаются вопросы глобальной и региональной повестки, меры по обеспечению военной безопасности государств, а также дальнейшего сотрудничества в военной сфере", - сказал генсек СНГ.