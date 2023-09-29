Суд в Испании закрыл дело о смерти основателя компании McAfee

По сведениям газеты El País, ранее решение о прекращении дела обжаловала жена Джона Макафи, поскольку у нее были сомнения относительно обстоятельств смерти

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Провинциальный суд Барселоны закрыл дело о смерти в тюрьме американского и британского программиста и бизнесмена Джона Макафи. Об этом сообщила пресс-служба Высшего суда Каталонии.

Юридическая инстанция "подтвердила решение о прекращении" рассмотрения дела "о смерти Макафи в тюрьме". Он был найден мертвым в своей камере в пенитенциарном учреждении провинции Барселона летом 2021 года после того, как стало известно об одобрении судом его выдачи США. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что Макафи покончил жизнь самоубийством.

Как передает газета El País, ранее решение о прекращении дела обжаловала жена бизнесмена, поскольку у нее были сомнения относительно обстоятельств смерти.

Макафи в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel. В 2020 году бизнесмен был задержан в Испании по запросу США. Власти Соединенных Штатов предъявляли Макафи обвинения в уклонении от уплаты налогов.