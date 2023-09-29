Додон заявил, что большинство граждан Молдавии против курса властей на разрыв с Россией

Бывший президент отметил, что Санду и ее правящая партия "под диктовку западных кураторов делают все, чтобы разорвать любые отношения с Востоком"

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство граждан Молдавии против курса президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности на разрыв с Россией. Об этом заявил в ходе прямого эфира в социальных сетях бывший президент и лидер социалистов Игорь Додон.

"Подавляющее большинство граждан, я уверен, хотят, чтобы мы имели стратегическое партнерство с Российской Федерацией", - сказал Додон, отметив, что доказательством этого служат результаты практически всех социологических опросов. Он отметил, что Санду и ее правящая партия "под диктовку западных кураторов делают все, чтобы разорвать любые отношения с Востоком".

"Я считаю, что это большая ошибка и большая проблема для всей страны. Санду, когда стала президентом, должна была отбросить идеологию партии и заниматься тем, чего хотят граждане. А они хотят дружить со всеми", - подчеркнул Додон. Он обратил внимание на то, что в России временно или постоянно находятся сотни тысяч молдавских граждан, которыми никто из нынешней власти не занимается. "В 2017 году мы договорились с президентом России Владимиром Путиным об амнистии для всех молдавских граждан, были два ее этапа. Сейчас никто этим не занимается, но ситуация изменится", - отметил Додон.

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились после избрания президентом Санду в 2020 году. После выборов она заявила, что планирует отправиться с визитом в Москву, чтобы обсудить важные проблемы двусторонних отношений. Среди них она назвала экспорт молдавской продукции, поставки газа, а также поддержку сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России. Однако визит так и не состоялся, руководство Молдавии стало игнорировать встречи в рамках СНГ, а с началом спецоперации на Украине заняло сторону Запада и начало резко критиковать Москву. С прошлого года в республике запрещено вещание ряда российских СМИ, создается национальный центр по борьбе с "пропагандой", в которой Кишинев неоднократно обвиняет Москву. В августе из Кишинева была выслана большая группа российских дипломатов.

Между тем опубликованный в июле опрос молдавской социологической компании Intellect Group показал, что большинство граждан Молдавии (57%) не одобряет курс властей на ухудшение отношений с Россией. Поддерживают ухудшение отношений с РФ 16,4% опрошенных, остальные не ответили на этот вопрос.