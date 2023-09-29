В США сообщили, что осуждали с Казахстаном безопасность КТК

Кроме того, американский посол в республике допустил, что президент Джо Байден в перспективе может посетить Казахстан

АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана обсуждали с американской стороной вопрос обеспечения безопасности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил посол США в республике Дэниел Розенблюм.

"Да, у нас были обсуждения по безопасности КТК. Это было не только с правительством Казахстана, но и с представителями различных компаний, которые рассчитывают на КТК в своей работе, на бесперебойную и безопасную транспортировку нефти. Пока эти разговоры были из категории дискуссии и обсуждений, как таковых запросов о помощи не было. Это все-таки ответственность компании, инвесторов и правительства Казахстана, так как компания "Казмунайгаз" является государственной", - приводит слова дипломата казахстанский портал Informburo.

По словам посла, ситуация на Черном море является сложной. В связи с этим Розенблюм считает идеальным, если появится договор о безопасности коммерческих и гражданских инфраструктур, чтобы военные действия никак не повлияли на них.

Он также допустил, что президент США Джо Байден в перспективе может посетить Казахстан. "Я хочу сказать, что такая вероятность есть. Существует большой интерес к Казахстану и Центральной Азии со стороны высшего руководства США, поэтому такая вероятность есть", - пояснил дипломат на встрече с журналистами. Как отмечает портал, ни один американский лидер за весь период независимости Казахстана не посещал республику.