Лукашенко предложил объявить 2024 год в Белоруссии Годом качества

По словам президента республики, сельское население "в будущем будет жить в агрогородках, процентов на 80-85"

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить следующий год Годом качества.

"Все хорошо, и объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому качество и еще раз качество, и за это отвечать надо. Готовьтесь, что следующий год у нас - Год качества", - подчеркнул Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область, сообщает агентство БелТА.

Среди тем его поездки - благоустройство агрогородков, которых в республике почти полторы тысячи, образ перспективной "деревни будущего". Президент в одном из агрогородков ознакомился с пилотным проектом по ремонту улично-дорожной сети в перспективных сельских населенных пунктах. "За качество будешь отвечать. Нельзя делать плохо, потому что это очень дорого. Поэтому квадратные метры хорошо, но качество - важнейший вопрос", - подчеркнул Лукашенко, обращаясь к местному руководителю. По его словам, сельское население "в будущем будет жить в агрогородках, процентов на 80-85". "Остальное население будет в крупных деревнях. Но главное - это агрогородки. Вот сегодня хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть деревня будущего", - сказал Лукашенко.

2023 год в Белоруссии был объявлен Годом мира и созидания.