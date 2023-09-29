Токаев и Штайнмайер договорились углублять сотрудничество между Казахстаном и ФРГ

Президенты Казахстана и Германии также уделили внимание укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями

АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Берлине встречу со своим германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, в ходе которой стороны договорились об углублении двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера, который находится в ФРГ с официальным визитом.

"Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках недавнего визита президента Германии в Казахстан. В частности, речь шла о совместной работе в таких приоритетных направлениях сотрудничества, как энергетика, транзит и логистика, разработка полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, цифровизация", - говорится в сообщении.

Особое внимание главы государств уделили укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями Казахстана и Германии. "Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер условились наращивать совместные усилия для дальнейшего углубления многопланового казахско-германского взаимодействия", - рассказали в пресс-службе.