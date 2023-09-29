Истина где-то рядом. Почему в США так озабочены пришельцами?

Американские власти активно продолжают работу по обнаружению и изучению НЛО. Эта практика длится многие годы, и сегодня американцы уже уверенно заявляют, что верят в существование внеземных цивилизаций. В последние годы интерес к этой теме стал еще больше. Зачем власти США пытаются установить природу аномальных явлений и как это повлияло на американцев — в материале ТАСС

Американцы верят в пришельцев

На протяжении многих лет НЛО-повестка неизменно присутствует в информационном поле США в разной форме: от сообщений о пребывании инопланетян на Земле до создания рабочей группы при Пентагоне для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов.

Сами американцы относятся к этому вопросу довольно серьезно. В то, что за последние 50 лет Землю посетили инопланетяне, верят 40% жителей США, сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты опроса J.L Partners. Более 70% опрошенных убеждены, что администрация американского президента Джо Байдена скрывает информацию о внеземных объектах.

Американцев спросили о конкретной ситуации — в конце сентября СМИ обратили внимание на видеоролики, которые были опубликованы Погранично-таможенной службой США еще в августе. Видео обнаружили случайно. Они были размещены без предупреждения, пресс-релиза и какого-либо контекста. На них видно, как несколько объектов перемещаются в небе странным образом. В ходе опроса выяснилось, что примерно 27% опрошенных верят в инопланетное происхождение этих объектов.

Как оказалось, пришельцы могут даже повлиять на избирателей в рамках предвыборной гонки политиков. Более 40% респондентов признались, что чувствовали бы себя в большей безопасности, если бы во время вторжения инопланетян на Землю президентом США был Дональд Трамп. 30% чувствовали бы себя комфортнее, если бы от внеземных цивилизаций они оборонялись под руководством Джо Байдена.

Из опросов Newsweek и YouGov следует, что доля американцев, считающих, что обнаружение НЛО в небе — это вероятное доказательство существования инопланетной жизни, выросла с 20% в 1996 году до 34% в 2022 году.

Более того, изменилось и видение американцами возможного контакта с инопланетянами. Опрос, проведенный исследовательским центром Pew в 1996 году, показал, что только 4% американцев верят в его вероятность в течение следующих 50 лет. Из опроса YouGov 2022 года следует, что это число возросло до 13%. В 1996 году 69% людей были убеждены, что контакт с инопланетянами не произойдет в ближайшие полвека. Теперь такая уверенность есть только у 39% американцев.

Как показал опрос Ipsos, опубликованный летом текущего года, каждый десятый респондент утверждает, что видел НЛО своими глазами.

Слушания об аномальном

В очередной раз внимание к теме пришельцев в США было привлечено в конце июля благодаря слушаниям в Комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса. В ходе них три бывших военных чиновника заявили, что, по их мнению, правительству известно гораздо больше об НЛО, чем оно сообщает общественности.

В частности, об этом сказал бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш. По его словам, США на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО и их последующему реинжинирингу. Он узнал об этом, когда исполнял свои служебные обязанности.

Как утверждает Граш, на самом деле Вашингтону известно о существовании "внеземной" активности с 1930-х годов. У него самого не было доступа к программам по работе с НЛО, но он лично общался с чиновниками, которым было известно о наличии летательных объектов "нечеловеческого" происхождения. Более того, по его словам, из некоторых таких объектов был извлечен "биологический материал". Но на вопрос о том, известно ли ему о контактах американского правительства с "внеземным разумом", он отказался отвечать ввиду конфиденциальности информации.

Бывший пилот военно-морского флота Райан Грейвс сказал в Конгрессе, что военные пилоты не чувствуют себя должным образом проинформированными об НЛО, поэтому в случае встречи с ними они не будут знать, как реагировать, передает NBC News. По его словам, неопознанные объекты в небе замечали даже пилоты коммерческих авиакомпаний.

Экс-командующий военно-морским флотом Дэвид Фравор рассказал о своем личном опыте контакта с НЛО. По его словам, в 2014 году он и трое его коллег — военных пилотов заметили белый объект в форме "крестиков-ноликов", зависший на уровне ниже их самолетов и чуть выше Тихого океана. У объекта не было видимых несущих винтов, крыльев или выхлопных газов. Как рассказывает бывший командующий ВМФ, объект поднялся и начал приближаться к его истребителю, а затем исчез. Но через несколько секунд его заметили в 60 милях (примерно 97 км) от места, где был Фравор.

Как он отметил, технология, с которой столкнулись он и его команда, "не поддается логическому объяснению" и "намного превосходит все, что есть сегодня". "И мы ничего не можем с этим поделать, ничего", — констатировал он.

НЛО-политика

Через месяц после слушаний в Конгрессе Пентагон объявил о создании интернет-страницы об аномальных явлениях и объяснении их природы, "чтобы предоставлять общественности информацию об усилиях" по работе в этом направлении. Туда пообещали выкладывать фото и видео с необъяснимыми аномальными явлениями по мере их рассекречивания и анализировать их. Там также будут отвечать на наиболее часто задаваемые вопросы по этой тематике.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в середине сентября признало, что пока не может установить природу неопознанных аномальных явлений, и назначило директора по изучению данного вопроса. По словам директора NASA Билла Нельсона, в задачи нового подразделения будут входить "контроль и развитие видения NASA по неопознанным аномальным явлениям". В целях изучения и поиска аномалий в управлении будут использовать искусственный интеллект.

Нельсон заверил, что NASA продолжит искать жизнь за пределами Земли и "будет делать это открыто". Сам он верит в существование внеземной жизни, поскольку во Вселенной есть "по меньшей мере триллион" планет, условия на которых могли бы быть пригодны для проживания.

Тем временем американская разведка фиксирует рост числа поступающих сообщений об НЛО. Об этом говорилось в докладе аппарата директора Национальной разведки США, незасекреченная версия которого была опубликована в январе. Согласно ему, таких сообщений стало больше после того, как в июне 2021 года аппарат директора Национальной разведки страны опубликовал свои оценки имевшихся на тот момент сведений о случаях наблюдения НЛО. В итоге к 30 августа 2022 года аппарат директора ведомства суммарно принял и "каталогизировал" сообщения о 510 "неопознанных воздушных явлениях". Речь идет в основном о случаях, когда сведения об НЛО предоставляют военнослужащие ВМС и ВВС США, а также американские ведомства.

Специалисты объясняют рост сообщений тем, что люди получили более полное понимание возможной угрозы, которую НЛО могут представлять с точки зрения безопасности полетов и сбора противником информации.

Согласно докладу, из 366 случаев, предоставленных для рассмотрения специалистам, в 26, предположительно, были замечены беспилотные летательные аппараты, в 163 — различные виды воздушных шаров, в 6 — мусор. Но 171 сообщение американские эксперты пока не могут объяснить. Причем во многих из них НЛО, предположительно, продемонстрировали "необычные летные характеристики".

С чего все началось

Увлеченность темой НЛО, вероятно, началась в 1947 году, когда пилот Кеннет Арнольд сообщил о встрече со странным летательным аппаратом, пишет The Hill. Как отмечает журнал Perspectives on History, Арнольд рассказал, что видел девять ярких объектов, летевших плотным строем на поразительной скорости в районе горы Рейнир в Вашингтоне. Позже под нажимом журналистов он поделился подробностями необычной встречи: по его словам, он видел странный самолет — "плоский, как форма для пирога, по форме напоминающий летучую мышь". Он уточнил, что объект "летал как тарелка, если бы ее запустили по воде". Считается, что именно это послужило поводом для появления термина "летающая тарелка".

Заинтригованная необычным явлением американская общественность тут же подхватила эту тему. В последующие десятилетия уфология получила широкое отражение в том числе в культуре, присутствовала в огромном количестве фильмов и книг. Одни из наиболее популярных художественных кинолент, созданных на волне увлеченности тайнами внеземных цивилизаций, были сняты Стивеном Спилбергом — "Близкие контакты третьей степени" (1977) и "Инопланетянин" (1982).

Различные сведения об НЛО накапливались годами. Но далеко не всегда интерес к этой теме был одинаково высок. Все изменилось к концу 1990-х годов с приходом эры интернета.

"Если вы поговорите со многими опытными уфологами, они скажут: "Чувак, интернет нас убил". Как ни странно, это действительно поубавило энтузиазм существовавшего многие годы движения, основанного на том, что люди собирались вместе", — приводит The Hill слова историка из Университета штата Пенсильвания, который исследует тему НЛО, Грега Эгигяна.

Таким образом дела обстояли вплоть до 2017 года. Все изменилось после публикации газетой The New York Times сообщения о секретной программе Пентагона по НЛО.

"Найти в ежегодном бюджете Министерства обороны в $600 млрд $22 млн, потраченных на усовершенствованную программу идентификации аэрокосмических угроз, было практически невозможно. Именно этого и добивался Пентагон", — писало издание.

По данным газеты, многие годы в рамках программы изучались сообщения о неопознанных летающих объектах. Министерство обороны до этого не признавало существование такой программы, которая, как утверждали в самом ведомстве, была закрыта в 2012 году. При этом источники утверждают, что она продолжила существовать и ее сотрудники все это время расследовали эпизоды, о которых им сообщали военнослужащие.

С момента появления этой публикации интерес к теме НЛО в США не утихает.

Кому это нужно

На фоне активизации деятельности американского правительства в области изучения НЛО возникают вопросы о том, действительно ли власти в США хотят, чтобы люди верили в НЛО, и для чего это нужно. Как обратил внимание автор публикации в The Washington Post Кертис Брэм, открытость властей в этом вопросе побуждает людей относиться к сторонникам теорий заговора более благосклонно. Он отметил, что обычно люди избегают выражения поддержки конспирологии из-за страха социальных последствий.

"Мои выводы показывают, что, когда политики выносят ранее запретную тему на всеобщее обсуждение, они делают общество более благосклонным к конспирологическому мышлению и по другим вопросам", — писал автор.

Ответ на вопрос "Для чего это нужно правительству?" попытался найти колумнист The New York Times Росс Даутхат.

Он обратил внимание, что рассуждения на тему НЛО наталкивают на мысли о двух кажущихся крайне маловероятными явлениях. Во-первых, получается, что инопланетяне перемещаются в космосе, преодолевают межпространственные барьеры, используя непостижимые технологии, но при этом "каким-то образом продолжают падать и оставлять после себя сувениры". Во-вторых, его удивило, что несколько поколений человеческих правительств собирает сведения об НЛО, но правда до сих пор не утекала, не была раскрыта "или просто выболтана [экс-президентом США] Дональдом Трампом".

"Но само существование этих разоблачителей (речь о выступавших в Конгрессе свидетелях — прим. ТАСС) — свидетельство поразительного изменения в общественном дискурсе относительно НЛО. Возможно, инопланетных космических кораблей не существует, но сегодня в комплексе национальной безопасности явно есть фракция, которая хочет, чтобы американцы думали, что они есть", — пишет Даутхат.

Четкого ответа на вопрос "Для чего это нужно?" он не дает. По его мнению, причина может быть как в том, что "там действительно что-то есть" и людей готовят к большому открытию, так и в существовании "тайной государственной сети сторонников оккультных знаний".

"Или, может, это циничная попытка использовать необъяснимые явления в качестве предлога для увеличения военного финансирования. Или, может, это психологическая операция по дискредитации критиков состояния национальной безопасности. <…> Так что вам следует следить за историей вокруг НЛО, даже если вы не думаете, что где-то есть инопланетяне, потому что правда может быть достаточно странной", — заключил он.

Лидия Мисник