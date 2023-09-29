Источник: азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией Нагорного Карабаха

По словам источника, Левона Мнацаканяна задержали на КПП "Лачин"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Азербайджанские силовики задержали на КПП "Лачин" при попытке въехать из Карабаха в армянский город Горис бывшего командующего армией (2015-2018) непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Об этом сообщили ТАСС в окружении военачальника.

"Генерал Левон Мнацаканян был задержан азербайджанцами на КПП "Лачин", - сказал собеседник агентства.

Ранее из Нагорного Карабаха в Армению добрался еще один бывший командующий армией Карабаха Самвел Бабаян, который является сторонником премьер-министра Никола Пашиняна.

Мнацаканян считается одним из ближайших соратников третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Как и арестованный ранее экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян, он неоднократно критиковали политику Пашиняна в отношении Нагорного Карабаха.