29 сентября, 10:21,
обновлено 29 сентября, 11:34
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Источник: азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией Нагорного Карабаха

Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив
КПП "Лачин"
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

По словам источника, Левона Мнацаканяна задержали на КПП "Лачин"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Азербайджанские силовики задержали на КПП "Лачин" при попытке въехать из Карабаха в армянский город Горис бывшего командующего армией (2015-2018) непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Об этом сообщили ТАСС в окружении военачальника.

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"Генерал Левон Мнацаканян был задержан азербайджанцами на КПП "Лачин", - сказал собеседник агентства.

Ранее из Нагорного Карабаха в Армению добрался еще один бывший командующий армией Карабаха Самвел Бабаян, который является сторонником премьер-министра Никола Пашиняна.

Мнацаканян считается одним из ближайших соратников третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Как и арестованный ранее экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян, он неоднократно критиковали политику Пашиняна в отношении Нагорного Карабаха. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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