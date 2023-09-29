Фидан и Столтенберг обсудили расширение НАТО

Переговоры прошли по телефону, сообщил источник в МИД Турции

АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД республики.

"В ходе телефонных переговоров, которые состоялись 29 сентября, обсуждались вопросы, связанные с расширением НАТО", - отметил собеседник агентства.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия уже стала членом альянса, а заявку Швеции пока не ратифицировали две страны.

Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после консультаций президента Тайипа Эрдогана с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном, генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом и председателем Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом организации в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля. Стокгольм обещал не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе вступления в ЕС. Но этим летом в Швеции прошел ряд демонстраций с сожжением Корана, акции вызвали резко негативную реакцию населения и властей мусульманских стран и обострили отношения между Турцией и Швецией.

Заявку Швеции также не ратифицировала Венгрия. Парламент страны до сих пор не сделал этого, поскольку был недоволен критическими высказываниями шведских политиков. В то же время Будапешт неоднократно заявлял, что не намерен препятствовать приему северной страны в военно-политический блок и "не будет последним, кто не ратифицирует такое соглашение".