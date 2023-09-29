Соперники Трампа раскритиковали его за слова о смертной казни для главы Генштаба ВС США

По мнению издания Politico, это свидетельствует о том, что многие из претендентов на пост президента не решаются открыто выступать против экс-главы государства

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Трое соперников бывшего президента США Дональда Трампа от Республиканской партии на предстоящих выборах раскритиковали политика за слова о смертном приговоре для председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Об этом сообщила газета Politico.

Трамп ранее заявил, что Милли якобы был связан с КНР, помогал влиять на американскую политику и в прошлом был бы приговорен за это к смертной казни. Республиканец неоднократно подвергал генерала жесткой критике за то, что он якобы вступил в сговор с властями Китая. Трамп назвал возможные контакты Милли с Пекином государственной изменой. Генерал, который на этой неделе уйдет с поста председателя КНШ, после жесткой критики сказал, что принял меры для обеспечения безопасности своей семьи.

Как пишет Politico, Трампа упрекнул в том числе и его вице-президент Майк Пенс. "Нельзя допускать подобных высказываний в адрес человека, который носит военную форму Соединенных Штатов и служил с таким отличием", - сказал Пенс, являющийся одним из претендентов на пост президента США, в телеинтервью.

Другой претендент на пост главы государства, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, высказался жестче, назвав Трампа "абсолютным ребенком" и подвергнув критике его "предосудительные" высказывания. В свою очередь бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, тоже участник президентской гонки, в комментарии Politico сказал, что "предлагать казнить генерала Милли - непростительно и опасно". "Его [Трампа] заявление ставит под угрозу людей и оскорбляет тех, кто служит в армии", - отметил политик.

Другие претенденты на пост президента от комментариев отказались. По мнению газеты, это свидетельствует о том, что многие из соперников Трампа не решаются открыто выступать против него. Представитель штаба Трампа Стивен Чун заявил изданию, что раскритиковавшие Трампа республиканцы, "похоже, просто жаждут внимания" и хотят попасть в заголовки СМИ.

Милли и Китай

В сентябре 2021 года Милли заявил на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам ВС, что звонил в Китай с ведома руководства для разрядки напряженности. По его словам, данные контакты имели место в конце 2020 года и в начале 2021 года. Они, по версии Милли, "были проведены из-за вызвавших тревогу разведывательных данных, в свете которых" США "посчитали, что китайская сторона опасается атаки со стороны" Вашингтона. Генерал отметил на слушаниях, что Трамп "не собирался атаковать китайцев". Милли подчеркнул, что "его прямая обязанность" состояла в том, чтобы "сообщить это китайцам".

Как утверждается в опубликованной ранее книге ветерана американской журналистики Боба Вудворда, Милли считал Трампа в последние месяцы его пребывания на посту президента психически неуравновешенным и втайне от него звонил в Китай с целью предотвращения возможного военного столкновения между двумя странами. Глава КНШ якобы дважды беседовал по телефону с китайским коллегой, опасаясь того, что Трамп своими решениями и действиями может разжечь вооруженный конфликт между США и КНР. Американский военачальник, как утверждается в книге, обещал заблаговременно поставить китайского коллегу в известность в случае разработки в Вашингтоне планов проведения военной операции против КНР.