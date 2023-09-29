Додон счел предательством заявления Санду о вступлении Молдавии в ЕС без Приднестровья

Власти непризнанного Приднестровья обвиняют Кишинев в стагнации переговоров и настаивают на возобновлении встреч на всех площадках

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Заявление президента Майи Санду, что Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья можно квалифицировать как предательство родины. Об этом заявил в ходе прошедшего в пятницу прямого эфира в социальных сетях бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

"Заявление Санду о том, что мы можем вступить в ЕС без приднестровского региона, - вот настоящее предательство родины. Вы пытаетесь мне "пришить" дело о предательстве родины, когда сами готовы отказаться от части территории страны. Останетесь и без ЕС, и без Приднестровья", - сказал Додон, комментируя недавнее выступление Санду. В нем она заявила, что не исключает вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья, а приднестровский конфликт можно будет урегулировать после этого.

В 2022 году Молдавия вместе с Украиной и Грузией подали заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, которая была одобрена для Кишинева и Киева. Кишинев взял на себя часть обязательств по приведению местного законодательства к стандартам ЕС, обязался согласовывать внешнюю политику.

Со своей стороны власти непризнанного Приднестровья обвиняют Кишинев в стагнации переговоров и настаивают на возобновлении встреч на всех площадках, включая формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Они не проводятся уже несколько лет. Последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Диалогу также не способствовали ситуация на Украине и политическая нестабильность в Кишиневе.