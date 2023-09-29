Следующее заседание Совета министров обороны стран СНГ пройдет в Белоруссии

Глава оборонного ведомства Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что оно состоится в 2024 году

ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Очередное заседание Совета министров обороны (СМО) государств СНГ пройдет в 2024 году в Белоруссии. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на заседании СМО в Туле.

"Очередное заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ планируется провести в 2024 году на белорусской земле. Мы приложим максимум усилий, чтобы оно прошло в конструктивном ключе и в исключительно дружеской атмосфере", - сказал глава оборонного ведомства Белоруссии.