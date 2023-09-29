29 сентября, 11:02

Секретарь СНБО заявил, что каждый украинец должен иметь дома пулемет

По словам Алексея Данилова, с оружием в руках каждый человек "чувствует себя более защищенным"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Каждый житель Украины должен иметь в доме пулемет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Мы Россию никуда не отодвинем от своих границ. Поэтому надо понимать, что мы постоянно должны быть готовы к любым процессам. И каждый должен иметь дома пулемет", - сказал он в интервью телеканалу "1+1" .

По словам Данилова, у человека, который имеет оружие, "совсем другие ощущения", с оружием в руках он "чувствует себя более защищенным". 

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