Алиев: к концу 2023 года Азербайджан вернет в Карабах 5,5 тыс. своих переселенцев

Президент республики добавил, что образовалась очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли

БАКУ, 29 сентября. /ТАСС/. Число азербайджанских вынужденных переселенцев, возвращенных в свои дома в Нагорном Карабахе, к концу 2023 года составит 5,5 тыс. человек. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 2-м Национальном градостроительном форуме, открывшемся в городе Зангилан.

"На сегодняшний день уже возвращены 2,3 тыс. бывших вынужденных переселенцев, а к концу нынешнего года их число составит 5,5 тыс. человек", - сказал он.

Алиев добавил, что сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. "Люди едут из Баку, из второго по величине города страны - Сумгаита, из Гянджи. Едут из городов в села", - отметил президент Азербайджана.

По официальным данным, в результате карабахского конфликта беженцами и вынужденными переселенцами стали около 1 млн азербайджанцев.