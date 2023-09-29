Риттер заявил, что встреча Зеленского и Столтенберга означает конец украинской нации

Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения отметил, что "последователи Степана Бандеры заслужили это"

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которой они подтвердили стремление к вступлению страны в альянс, означает конец украинской нации. Такое мнение выразил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

"Сегодня Столтенберг, министры обороны Франции и Великобритании встретились с Зеленским. Они отказались от реалистичных предложений о мире [на Украине] в пользу продолжения политики поддержки членства Украины в НАТО. <...> Это конец украинской нации, современная реинкарнация плана Моргентау, который изначально предполагался для нацистской Германии", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Риттер также отметил, что "последователи Степана Бандеры заслужили это".

Зеленский объявил в четверг на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО, прибывшим ранее в Киев, о том, что Украина и НАТО ведут работу над подготовкой адаптированной годовой программы по достижению стандартов и принципов альянса. Ранее он неоднократно заявлял, что "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС.

В конце сентября 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в альянс в ускоренном порядке. Позже еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Киев не может вступить в НАТО в условиях военных действий на украинской территории. Тем не менее власти Украины ожидали получить приглашение в альянс на саммите НАТО в Вильнюсе в июле этого года. Когда конкретных решений о сроках приглашения Киева принято не было, Зеленский раскритиковал западных партнеров. Его заявления, как сообщали западные СМИ, возмутили американских должностных лиц и других лидеров стран НАТО.

План Моргентау - программа послевоенного переустройства ФРГ, предложенная министром финансов США Генри Моргентау. Она предусматривала расчленение Германии, переход важных промышленных районов под международный контроль, ликвидацию тяжелой промышленности, демилитаризацию и превращение ФРГ в аграрную страну. Был предложен в сентябре 1944 года на 2-й квебекской конференции, в которой участвовали британский премьер Уинстон Черчилль и 32-й президент США Франклин Рузвельт. План в первоначальном виде был отклонен, однако в послевоенной Германии американская администрация приняла ряд мер по ограничению экономического развития. В 1947 году, с началом холодной войны, был принят план Маршалла, предусматривавший активное индустриальное развитие ФРГ.