29 сентября, 11:07
Военная операция на Украине

В Европе сомневаются, что удары по Крыму приблизят Киев к решающему перелому

По словам европейского чиновника, эти нападения являются "частью более масштабной стратегии"

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Участившиеся атаки Украины на Крым не смогут приблизить ее к "решающему прорыву" на фронте, считают в Европе. Об этом сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник.

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По его словам, упомянутые нападения, "являющиеся частью более масштабной стратегии", "вряд ли позволят Украине добиться в этом году решающего перелома в боевых действиях".

Агентство со ссылкой на украинских военных отмечает, что для осуществления атак на Крым могли использоваться британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, а также французские Scalp. 

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