29 сентября, 11:14

На вооружение ВВС Румынии поступил новый военно-транспортный самолет Hercules

Пресс-служба Министерства национальной обороны страны сообщила, что его бесплатно передали США

БУХАРЕСТ, 29 сентября. /ТАСС/. Новый военно-транспортный самолет C-130H2 Hercules, бесплатно переданный США, поступил на вооружение ВВС Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны страны.

"Военно-транспортный самолет C-130H2 Hercules, переданный бесплатно, поступил на вооружение румынских ВВС по программе Excess Defense Articles, которая позволяет США передавать излишки военного оборудования дружественным странам со скидками или бесплатно", - указывается в сообщении.

Hercules был поставлен 15 сентября, в период 17-29 сентября американская мобильная группа по подготовке (U.S. Mobile Training Team) проводила занятия на 90-й авиабазе в Отопене под Бухарестом с румынским экипажем для обучения работе с новым оборудованием на борту самолета.

До конца 2023 года Румыния получила в рамках этой программы еще один самолет C-130H2 Hercules, отмечает военное ведомство.

На вооружении румынских ВВС в настоящее время находятся четыре Hercules C-130 B и два C-130 H. 

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СШАРумыния
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