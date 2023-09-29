Общие расходы по закупке и эксплуатации истребителей F-35 для ВВС Чехии составят $14 млрд

Срок эксплуатации самолетов рассчитан на десятки лет, сообщила газета Mladá fronta DNES

ПРАГА, 29 сентября. /ТАСС/. Комплексные расходы по закупке для ВВС Чехии сверхзвуковых американских истребителей пятого поколения F-35 и их содержанию до конца срока эксплуатации в 2069 году составят 322 млрд крон (около $14 млрд). Об этом сообщила газета Mladá fronta DNES, приводя данные чешского министерства обороны.

Правительство Чехии в среду одобрило закупку 24 истребителей F-35. На это предполагается потратить 150 млрд крон (около $6,5 млрд), из которых сами истребители, установленное на них оборудование и вооружение, а также расходы на обучение чешских летчиков составят 106 млрд крон (примерно $4,5 млрд). Остальные 44 млрд крон (около $2 млрд) будут израсходованы на создание в республике инфраструктуры для их обслуживания и на подготовку наземного технического персонала.

Между тем срок эксплуатации самолетов рассчитан на десятки лет. Предполагается, что они будут отозваны из ВВС в 2069 году и за этот период госбюджет потратит по статьям, связанным с их закупкой и содержанием, 322 млрд крон.

В США первые истребители для республики должны быть выпущены в 2029 году, когда там начнется обучение управлению ими чешских летчиков. Первые самолеты поступят в Чехию в 2031 году, полностью партия будет получена в 2035 году.

F-35 заменят в ВВС 14 арендованных Чехией у Швеции сверхзвуковых истребителей четвертого поколения JAS 39 Gripen. Они смогут также выполнять задачи, которые реализуют в ВВС многоцелевые штурмовики чешского производства L-159.