Мэр Нью-Йорка заявил, что закон об убежище не нужно расширять на новую волну мигрантов

Речь идет о законе 1981 года, согласно которому власти Нью-Йорка обязаны предоставлять всем бездомным "чистое и безопасное убежище"

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Законодательство Нью-Йорка о предоставлении убежища не должно действовать в рамках текущего миграционного кризиса. Такое мнение выразил мэр мегаполиса Эрик Адамс.

"Я не думаю, что право на убежище действует в рамках этого миграционного кризиса", - отметил он в эфире местной радиостанции WABC. Речь идет о законе 1981 года, согласно которому власти Нью-Йорка обязаны предоставлять всем бездомным "чистое и безопасное убежище".

Как сообщает газета Politico, ранее судья нью-йоркского района Статен-Айленд Уэйн Оззи назвал право на убежище "пережитком прошлого", постановив, что власти должны прекратить использовать здание одной из школ города в качестве приюта для мигрантов. "Мы изучаем, что именно мы можем сделать с этим постановлением. <...> В этом постановлении есть аспекты, с которыми мы можем - а мы действительно можем - согласиться. Мы изучим этот вопрос", - отметил Адамс.

Таким образом, пишет издание, власти добиваются дальнейшего сокращения сроков пребывания нелегалов в приютах. Время нахождения беженцев в убежищах и так уменьшилось до 60 дней в июле. На прошлой неделе власти Нью-Йорка приняли решение, что повторное пребывание в приюте может длиться не более 30 дней.

Помимо этого, отмечает Politico, власти города подготовили новые листовки, которые будут раздавать мигрантам на границе США и Мексики, отговаривая их от попыток получить убежище в мегаполисе. Впервые о подобных мерах борьбы с миграционным кризисом мэр Нью-Йорка сообщил в конце июля. Теперь в листовках будет указано, что нелегалы "получают письма с просьбой покинуть приюты", а власти "не могут помочь обеспечить их разрешением на работу".

Как заявила ранее заммэра Нью-Йорка Энн Уильямс-Айсом, в городе находятся около 113 тыс. мигрантов, и поэтому власти намерены "отговаривать" новых желающих приехать в мегаполис, чтобы ситуация была под контролем. Ранее мэр Нью-Йорка отмечал, что городу трудно справляться с тысячами мигрантов, которые "спят на улицах или в приютах", так что, по его мнению, "эта проблема разрушит Нью-Йорк".