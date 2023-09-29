Алиев заявил, что Азербайджан обеспечит права и безопасность армян Карабаха

Президент отметил, что Баку уже представил им свое видение реинтеграции

БАКУ, 29 сентября./ТАСС/. Азербайджан обеспечит права и безопасность армянского населения Карабаха и уже представил им свое видение реинтеграции. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая на втором Национальном градостроительном форуме, открывшемся в пятницу в городе Зангилан.

"Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции, которое охватывает соблюдение их религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав, отраженных в международных конвенциях, подписанных Азербайджаном в соответствии со своей Конституцией и своими международными обязательствами", - сказал азербайджанский лидер.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.