МИД Катара: московский формат консультаций позволит укрепить безопасность в Афганистане

Международное сообщество должно приложить усилия, чтобы "сохранить достигнутый прогресс в обеспечении светлого будущего для афганского народа", отметили в ведомстве

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Катар рассчитывает, что московский формат консультаций позволит укрепить мир и безопасность в Афганистане, который с 2021 года находится под властью радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил директор департамента стран Азии Министерства иностранных дел Катара Юсеф Султан Ларам.

"Мы рассчитываем, что "московские" консультации по Афганистану будут способствовать сближению взглядов всех стран-участниц на пути построения мира и безопасности в Афганистане во имя лучшего будущего", - сказал он, выступая на пятом заседании московского формата в Казани.

Представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что мир в Афганистане является необходимым условием для обеспечения безопасности как соседних стран, так и региона в целом. По его словам, международное сообщество должно приложить усилия, чтобы "сохранить достигнутый прогресс в обеспечении светлого будущего для афганского народа".

Московский формат по Афганистану был создан в 2017 году. В него входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. В пятом заседании, которое проходит в Казани, принимает участие делегация талибов во главе с министром иностранных дел во временном афганском правительстве Амиром Ханом Моттаки. В качестве гостей на встрече присутствуют представители Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. В повестке стоят вопросы формирования в Афганистане инклюзивного правительства, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа они без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна. На этом фоне многие страны отозвали своих послов из Афганистана.