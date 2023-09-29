Додон считает незаконным указ Санду об увольнении генпрокурора Молдавии

По словам бывшего президента республики, она "боится Стояногло"

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об освобождении от должности генерального прокурора Александра Стояногло с нарушением закона, чтобы назначить на этот пост представителя правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил в ходе прямого эфира в социальных сетях бывший президент республики, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

"Санду боится Стояногло, поэтому подписала незаконный указ об его отстранении от должности. Она торопится назначить генеральным прокурором кого-то из ПДС, но это ничего ей не даст, так как примерно через месяц будет решение европейских структур, которые обяжут Санду восстановить Стояногло в этой должности", - сказал Додон.

Во вторник Санду подписала указ об увольнении Стояногло, обосновав это "рекомендациями Европейского союза по реформе правосудия".

Стояногло был отстранен от должности генпрокурора в октябре 2021 года, его обвинили в злоупотреблении служебным положением, коррупции и других правонарушениях. Для этого правящая в Молдавии Партия действия и солидарности внесла поправки в закон, которые позволили временно отстранять генпрокурора и его заместителей. После этого Стояногло был задержан на два месяца и помещен под домашний арест, затем его перевели под судебный контроль.

Его адвокаты заявили, что указ президента незаконен и будет оспорен его в суде. Стояногло обвинения в свой адрес отверг, сообщив журналистам, что его увольнение - это месть Санду за отказ открыть уголовные дела против лидеров оппозиции, среди которых и Додон. В прошлом году Европейский суд по правам человека уведомил правительство Молдавии, что рассмотрит жалобу о незаконном отстранении Стояногло.