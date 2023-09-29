В Азербайджане арестовали экс-замкомандующего армянскими силами в Карабахе

БАКУ, 29 сентября. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана проинформировала об аресте бывшего заместителя командующего армянскими силами в Нагорном Карабахе Давида Манукяна.

"Гражданин Армении Д. Манукян арестован за террористические преступления, совершенные им в Карабахе", - говорится в сообщении спецслужбы.

В нем указывается, что Манукян "участвовал в качестве первого заместителя командующего армией обороны [непризнанной] Нагорно-Карабахской республики в организации деятельности и управлении незаконными вооруженными формированиями". Как уточнили в СГБ, он был задержан 27 сентября и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Решением суда в отношении Манукяна избрана мера пресечения в виде ареста.