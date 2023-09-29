По словам Роберта Фицо, конфликт на Украине неустойчив в долгосрочной перспективе и финансово сложен

БРАТИСЛАВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский начинает надоедать всему миру. Об этом написал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) экс-премьер Словакии и лидер, участвующий в предстоящих в республике 30 сентября парламентских выборах партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо.

"Посмотрите, как меняется отношение к украинскому президенту Зеленскому, который начинает надоедать всему миру. Уже наибольшие "ястребы" поняли, что невероятно финансово сложный затяжной конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив. Они начинают говорить с Зеленским другим языком, а Зеленский должен привыкать к тому, что его уже не везде приветствуют, аплодируя стоя. В Конгрессе [США] ему недавно не разрешили и выступить, а крик, которым его демонстранты изгоняли из Канады при его неофициальном визите [в этой стране должен был стать для него] предупреждением [о снижении поддержки]", - отметил Фицо.

Он напомнил, что Зеленский - внук воина Красной армии, воевавшего с нацистами в годы Второй мировой войны, в канадском парламенте громче всех аплодировал бывшему эсэсовцу, 98-летнему эмигранту с Украины, "который, встретив его деда во время войны, без малейших сомнений убил бы его".

Во время выступления Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку (Гуньку), в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, также носившей название дивизии СС "Галиция" ("Галичина"). Офис премьер-министра Канады возложил ответственность за произошедшее на спикера Палаты общин Энтони Рота.