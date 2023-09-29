Новые санкции против РФ и старт осеннего призыва. Главные события 29 сентября

Новые санкции против РФ

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций. Среди них, в частности, представители власти из новых регионов России, а также глава МЧС Александр Куренков. Рестрикции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и на оказание трастовых услуг, а также заморозку активов в случае их обнаружения.

Старт осеннего призыва

Осенний призыв начнется с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в новых регионах, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он уточнил, что в отдельных районах Крайнего Севера призыв начнется с 1 ноября. Начало отправления призывников со сборных пунктов запланировали на 16 октября. Срок военной службы составит 12 месяцев. В Миноброны России заявили, что дополнительных мобилизационных мероприятий не будет.

Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию. Согласно документу, планируется призвать 130 тыс. человек.

Проект о денонсации конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Прекращение участия в международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств, говорится в пояснительной записке.

Разрешение на въезд в Россию без виз гражданам Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам, в том числе истекшим. Также допускается выезд без действительных документов. В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке.

Запрет на въезд авто с российской регистрацией в Норвегию

Норвегия запретит въезд авто с российской регистрацией с 3 октября. Исключение сделают для проживающих в России подданных королевства и граждан Европейской экономической зоны и членов их семей. Также ограничения не затронут дипломатические автомобили и экстренные гуманитарные случаи.