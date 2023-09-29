Военные США при помощи курдов захватили в плен командира ИГ в Ракке

Террорист и его сообщники скрывались в лагере беженцев и при задержании оказали вооруженное сопротивление, сообщил представитель "Сил демократической Сирии"

БЕЙРУТ, 29 сентября. /ТАСС/. Спецподразделение американских войск в Сирии провело при поддержке вертолетов антитеррористическую операцию в провинции Ракка. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath. По его информации, содействие американским военным оказали бойцы курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС).

"В результате проведенной операции в районе Йаруб на шоссе между Раккой и Табкой был захвачен в плен полевой командир экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", - заявил телеканалу представитель СДС Махмуд Хабиб. По его словам, террорист и его сообщники скрывались в лагере беженцев и при задержании оказали вооруженное сопротивление.

24 сентября Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США сообщило о захвате в плен в районе Умм-Джуллуд одного из главарей ИГ в Сирии Абу Халиля аль-Фадани, отвечавшего за оперативное снабжение бандформирований. Он был вывезен на вертолете в неизвестном направлении. При проведении операции никто из гражданских лиц не пострадал.

29 августа формирования СДС при поддержке вертолетов западной коалиции провели зачистку поселков Хашман и Эль-Азизия, в ходе которой курдскими бойцами были ликвидированы 13 членов ИГ, пятеро из них оказались полевыми командирами из числа иностранных наемников.

По сведениям Al-Hadath, с начала года банды ИГ совершили десятки вооруженных вылазок в северо-восточных районах Сирии, они нападали на патрули и лагеря курдских бойцов, совершали диверсии против хозяйственных объектов, забирали у местных жителей скот и продовольствие.