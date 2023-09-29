ANSA: спасающие мигрантов НПО должны везти их в страны, где сами зарегистрированы

По данным итальянского МВД, с начала года по морю в страну прибыли более 130 тыс. человек

РИМ, 29 сентября. /ТАСС/. Неправительственные организации, спасающие мигрантов в море, должны отвозить их в страны, где они сами зарегистрированы. С таким заявлением выступил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

"Мы хотим заключить соглашение, согласно которому НПО, которые плавают под флагом Германии или другого государства, должны будут <...> доставлять их (мигрантов - прим. ТАСС) в свои страны", - сказал министр во время записи программы 5 Minuti, которая будет показана в пятницу вечером. Его слова приводит агентство ANSA.

На Мальте проходит саммит государств юга Европейского союза. По сведениям агентства, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведут встречу в кулуарах саммита, во время которой обсудят реализацию плана из 10 пунктов в отношении мигрантов, который фон дер Ляйен представила во время визита на Лампедузу вместе с Мелони.

Италия переживает новый виток миграционного кризиса в связи с увеличившимися миграционными потоками по морю, главным образом из Туниса и Ливии. По данным итальянского МВД, с начала года по морю в страну прибыли более 130 тыс. человек, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году, и почти втрое больше по сравнению с 2021 годом.

Премьер-министр Италии ранее направила письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором выразила удивление решением властей Германии финансировать НПО на итальянской территории для решения миграционного вопроса. Штрафы для НПО были введены в Италии еще несколько лет назад, недавно они были увеличены. Итальянские портовые надзорные органы постоянно задерживают суда НПО, которые, как утверждается, не соответствуют нормам для перевозки людей и оказания им помощи в море.