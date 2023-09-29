Семь стран ЕС разместили совместный заказ на производство снарядов для Украины

Агентство Reuters не смогло получить информацию, какие именно страны вошли в эту группу

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Семь государств ЕС разместили через Европейское оборонное агентство (ЕОА) первый совместный заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Украины и собственных нужд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕОА.

Агентство не смогло получить информацию, какие именно страны вошли в эту группу. Лишь министр обороны Литвы подтвердил участие своей страны.

Фактически это первый крупный трансграничный заказ на закупку боеприпасов в Евросоюзе. Он реализуется в рамках второго этапа разработанного Еврокомиссией и внешнеполитической службой Евросоюза плана по предоставлению Киеву 1 млрд снарядов и ракет к концу года.

Первый этап, на который был выделен €1 млрд, подразумевал поставки Киеву всех имеющихся на европейских складах снарядов в первом полугодии. 11 августа представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что на тот момент ЕС передал Киеву 223,8 тыс. артиллерийских снарядов и 2,3 тыс. ракет суммарной стоимостью €1,1 млрд. Эти поставки финансировались через Европейский фонд мира.

Второй этап плана включает производство специально для Украины недостающего числа боеприпасов, которые должны совместно заказывать страны ЕС, на это Еврокомиссия выделила еще €1 млрд.