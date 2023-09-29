Суд оставил в силе приговор помощнику Макрона за насилие на манифестации

Александра Беналля приговорили к трем годам тюрьмы

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа подтвердил вынесенное ранее решение в отношении экс-помощника Макрона Александра Беналля, приговоренного к трем годам тюрьмы по некоторым обвинениям, выдвинутым после его участия в разгоне демонстрации 1 мая 2018 года. Об этом сообщило агентство AFP.

Рассматривавший апелляцию Беналля судья подтвердил, что со стороны обвиняемого имело место незаконное использование дипломатических паспортов, подделка документов для получения служебного паспорта и незаконное ношение оружия. Также ему вменили насилие против демонстрантов, вмешательство в работу полиции и выдачу себя за сотрудника правоохранительных органов.

Помимо тюремного срока, который Беналля предпочел в течение года отбывать под домашним арестом, суд назначил ему штраф в размере €500, подтвердил запрет на ношение оружия в течение 10 лет и на занятие государственных должностей в течение 5 лет. Как уточняет агентство, бывший помощник Макрона в настоящее время проживает в Швейцарии и работает в частном секторе. Он отказался от комментариев по завершении слушаний, покидая зал суда.

Государственный скандал

Расследование в отношении Беналля начали после того, как в СМИ были опубликованы кадры его участия в разгоне демонстрации в 2018 году. В частности он избил на парижской площади Контрэскарп нескольких участников первомайской демонстрации. Будучи сотрудником президентской администрации и неофициально ведая охраной президента, он получил от полиции разрешение присутствовать в качестве наблюдателя за ее действиями 1 мая. Однако Беналля, одетый в бронежилет и защитный шлем, набросился на манифестантов. В дальнейшем он объяснил, что лишь "выполнял свой гражданский долг", помогая полиции защититься от атаковавших ее хулиганов.

Во время событий на площади на рукаве у Беналля была оранжевая повязка с надписью "полиция", носить которую он не имел права. Этот поступок вызвал крупный политический скандал во Франции, который длился несколько месяцев. Беналля первоначально был на две недели отстранен от выполнения своих функций в Елисейском дворце, а в августе 2018 года уволен из администрации президента.

У Беналля при увольнении должны были быть изъяты два выданных ему в служебных целях дипломатических паспорта. Однако в дальнейшем выяснилось, что он не только не сдал их, но и использовал для поездок в страны Африки и Израиль.

Экс-помощника Макрона обвинили и в незаконном ношении огнестрельного оружия в апреле 2017 года, когда он участвовал в президентской предвыборной кампании. Сообщается, что есть фотография, на которой Беналля запечатлен с оружием после участия в митинге Макрона в городе Пуатье. Однако в ходе следствия он утверждал, что это был детский водяной пистолет. Беналля как охранник располагал настоящим оружием, но имел право носить свой пистолет "Глок" только в здании партии "Республика на марше".