В Польше заявили о скорой поставке в страну шведского самолета раннего предупреждения

Это первый из двух заказанных в июле самолетов Saab 340 AEW

ТАСС, 29 сентября. Военно-воздушные силы Польши получат первый из двух заказанных Варшавой самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW шведского производства в течение нескольких месяцев. Об этом написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) министр обороны республики Мариуш Блащак.

"В июле этого года мы подписали контракт на поставку двух самолетов раннего предупреждения Saab 340 AEW для польской армии. Сегодня один из этих самолетов был представлен в Швеции. Заказанные самолеты, первый из которых будет передан в распоряжение польских ВВС в течение нескольких месяцев, значительно усилят наши возможности по раннему обнаружению и предупреждению", - отметил глава Минобороны Польши.