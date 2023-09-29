Мицотакис и Макрон выразили удовлетворение оборонным сотрудничеством двух стран

Премьер-министр Греции и президент Франции также обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в области технологий прогнозирования экстремальных погодных явлений

АФИНЫ, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили миграционную проблему и важность охраны внешних границ ЕС, а также выразили удовлетворение оборонным сотрудничеством своих стран. Об этом сообщила пресс-служба греческого премьера.

По ее информации, Мицотакис встретился с Макроном на полях саммита лидеров Med9 (неформальной группы, объединяющей девять стран Средиземноморья, входящих в ЕС: Францию, Италию, Испанию, Португалию, Грецию, Кипр, Мальту, Словению и Хорватию) в Валлетте. "В ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие двусторонний и европейский интерес в преддверии саммита Европейского политического сообщества и неформального Европейского совета на следующей неделе (5 и 6 октября) в Гранаде. Лидеры двух стран выразили удовлетворение оборонным сотрудничеством двух стран", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Мицотакис поблагодарил Макрона за помощь Франции в тушении пожаров, которые бушевали в Греции этим летом, и подчеркнул, что "ЕС должен делать больше для борьбы со стихийными бедствиями и адаптации к климатическому кризису".

Лидеры двух стран также обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в области технологий прогнозирования экстремальных погодных явлений. Особый акцент в ходе встречи был сделан на миграционную проблему, важность охраны внешних границ ЕС. "Мицотакис подчеркнул, что Греция будет оставаться последовательной в своей политике охраны границ. Он также отметил, что необходимо сотрудничество государств-членов, чтобы предотвратить отправку [нелегальных мигрантов в страны Евросоюза], помешать сетям торговцев людьми сажать отчаявшихся людей на лодки для начала опасного путешествия [по морю]", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в ходе встрече двух лидеров "обсуждались также последние события на Украине".

Греция и Франция договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, включая увеличение числа проводимых учений, производство вооружений и боеприпасов. В июле Мицотакис заявил, что строительство во Франции современных фрегатов Belharra для Греции идет с опережением графика. Греция также закупила 24 французских истребителя Rafale с современными ракетами, способными наносить удары с большого расстояния.

В сентябре 2022 года министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Франция готова оказать поддержку Греции в случае возможной агрессии со стороны Турции. По словам главы французского МИД, в соглашении о стратегическом партнерстве есть статья 21, согласно которой, если обе стороны констатируют наличие вооруженной агрессии против территории одной из них, они окажут друг другу взаимную поддержку.