Франция и ФРГ призвали партии Грузии объединиться для получения статуса кандидата в ЕС

Послы Франции и Германии в Грузии Шераз Гасри и Петер Фишер приветствовали визиты руководства республики в европейские страны

ТБИЛИСИ, 29 сентября. /ТАСС/. Послы Франции и Германии в Грузии Шераз Гасри и Петер Фишер в совместном заявлении призвали политические силы Грузии объединиться вокруг цели получения статуса кандидата в члены ЕС. Заявление послов опубликовано на страницах диппредставительств Франции и Германии в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"В декабре 2023 года у Евросоюза и Грузии будет историческая возможность - присвоение Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Это было бы следующим шагом в длительном партнерстве и дружбе между Грузией и Европейским союзом, цель которого - членство Грузии в ЕС. Мы призываем все политические силы Грузии объединиться вокруг этой цели и работать вместе для ее достижения", - говорится в сообщении.

Послы двух стран также приветствовали визиты грузинского руководства в европейские страны и заверили, что Евросоюз "продолжит стоять рядом с Грузией на ее пути к статусу кандидата и членству в ЕС".

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата в члены ЕС Молдавии и Украине, но отказали Грузии, признав лишь ее европейскую перспективу. Они определили 12 рекомендаций для предоставления республике в дальнейшем статуса кандидата в члены ЕС, которые касаются борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона, принятия закона против олигархов, улучшения законодательства для избрания омбудсмена и прочих аспектов. Одной из самых сложных для выполнения рекомендаций считается решение проблемы поляризации между правящей партией и оппозицией.

В декабре текущего года ожидается повторное решение Евросовета относительно предоставление Грузии статуса кандидата.