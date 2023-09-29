В Пхеньяне в ноябре пройдет межправительственная комиссия Россия-КНДР

Место проведения предложил лидер КНДР Ким Чен Ын во время своего визита в Россию в сентябре

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Северной Кореи пройдет в ноябре в Пхеньяне. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

"Очередное заседание нашей комиссии пройдет в столице Северной Кореи. Провести его именно там предложил лидер КНДР Ким Чен Ын во время своего визита в Россию в сентябре. В преддверии межправкомиссии мы встретились с нашими корейскими коллегами, чтобы обсудить список вопросов, которые будем выносить на заседание, чтобы было время проработать их, и уже на комиссии принять решения. По сути, межправкомиссия - это "единое окно", через которое иностранные партнеры могут реализовать весь потенциал сотрудничества с нашей страной", - заявил сопредседатель комиссии, глава Минприроды России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

В пятницу Козлов и министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжо Хо обсудили в Москве вопросы, которые вынесут на заседание межправкомиссии. Стороны затронули темы развития сельского хозяйства, культурных, образовательных и спортивных обменов между странами.

"Я весьма признателен за приглашение, за консультации по нашему сотрудничеству. Заверяю, что мы приложим максимум усилий для решения всех поставленных вопросов", - отметил Юн Чжо Хо.

Александр Козлов возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР с 2018 года.