Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана по беспилотникам

Их ввели в ответ на якобы использование этих аппаратов Россией в операции на Украине

ЖЕНЕВА, 29 сентября. /ТАСС/. Швейцария присоединилась к новым санкциям Евросоюза против Ирана, связанным с поставкой беспилотников. Об этом сообщило швейцарское правительство (Федеральный совет).

"29 сентября Федеральный совет высказался за новые санкции, связанные с поставкой дронов в Россию", - говорится в сообщении. Швейцария "присоединяется таким образом к Европейскому союзу, который недавно одобрил новую серию мер в ответ на" якобы использование этих аппаратов Россией в операции на Украине, подчеркнули в Берне.

Новые меры правительства Швейцарии "учитывают санкции, принятые ЕС 20 июля 2023 года в рамках нового режима ограничительных мер", отмечается в сообщении. "Продажа, поставка, экспорт и транзит комплектующих, используемых при производстве беспилотников, теперь запрещены. Кроме того, запланированы целевые финансовые санкции и ограничения на поездки в отношении физических и юридических лиц, связанных с иранской программой по беспилотникам. Они включены в постановление, устанавливающее меры против Исламской Республики Иран", - констатировали в Берне.

Правительство напомнило, что Швейцария с осени 2022 года поддерживает санкции ЕС против Ирана, касающиеся якобы поставок БПЛА в Россию. Решение Федерального совета от 29 сентября свидетельствует о "продолжении тесного партнерства между Швейцарией и ЕС в плане санкций".

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.