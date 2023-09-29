Глава МИД Индии заявил о стабильности отношений Москвы и Нью-Дели

В них не было резких взлетов и падений, как между другими крупными странами, отметил Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Отношения России и Индии исключительны своей стабильностью, в них не было резких взлетов и падений, как между другими крупными странами. Об этом глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"Практически во всех международных отношениях между крупными странами за последние 70 лет наблюдалась большая нестабильность, сопровождавшаяся резкими взлетами и падениями. Отношения Индии и России в этом плане совершенно исключительны. Они очень стабильны, в них не было таких взлетов и падений, которые пережили ваши [США] отношения с Россией, отношения Китая с Россией или Европы с Россией", - сказал Джайшанкар.

По словам индийского министра, логично, что Россия в настоящее время смотрит на Восток. "Я думаю, что в результате того, что происходит на Украине, очевидно, что отношения России с Западом разрушились, и в этом случае логично, что Россия больше фокусируется на Азии, хотя исторически Россия всегда рассматривала себя как европейскую державу", - добавил Джайшанкар.