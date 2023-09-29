Глава МИД Индии обсуждал кризис в отношениях с Канадой с Блинкеном и Салливаном

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсуждал дипломатический кризис в отношениях с Канадой с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом индийский министр сообщил, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"Ваш вопрос был, обсуждал ли я ситуацию [в индийско-канадских отношениях] с Салливаном и Блинкеном. Да, обсуждал. Они высказали точку зрения и оценку США всей этой ситуации", - сказал Джайшанкар.

По его словам, он сообщил Салливану и Блинкену о "проблемах, которые имеются" у Нью-Дели и Оттавы. "Сегодня я в ситуации, когда мои дипломаты находятся в опасности по пути в посольство или консульство в Канаде. Их публично запугивают. И это вынудило меня принять решение о приостановке выдачи виз в Канаде", - указал Джайшанкар.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Жоли предупредила, что Канада не потерпит никакого вмешательства в свои дела.

После этого МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.