В посольстве Китая нацелены на непрерывное и качественное развитие отношений с РФ

Чрезвычайный посланник и полномочный министр посольства КНР в Москве Сунь Вэйдун отметил, что Пекин приветствует дружественные обмены общественными организациями двух стран

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Китай готов содействовать непрерывному и качественному развитию отношений с Россией, а также укреплению стратегического сотрудничества. Об этом заявил чрезвычайный посланник и полномочный министр посольства КНР в Москве Сунь Вэйдун.

"Китай готов с Россией укрепить стратегическое сотрудничество спиной к спине и содействовать непрерывному, качественному развитию китайско-российских отношений в различных областях в новую эпоху", - заявил он на торжественном собрании, посвященном 74-летию образования КНР, установлению дипломатических отношений между Россией и Китаем и созданию общества российско-китайской дружбы.

Кроме того, отметил дипломат, Пекин приветствует дружественные обмены общественными организациями двух стран, активное выдвижение предложений по развитию отношений КНР и РФ, совершенствование глобальных систем управления и противодействие гегемонии силовой политики с тем, чтобы "постоянно давать новый импульс китайско-российскому всеобъемлющему стратегическому партнерству".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить форум "Один пояс - один путь", который пройдет в октябре.