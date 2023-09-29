Палата представителей США затребовала данные о счетах Хантера Байдена

Как подтвердил спикер нижней палаты Кевин Маккарти, затребованы также данные о банковских счетах брата президента

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США обязал сына американского президента Хантера Байдена представить информацию о его личных и деловых банковских счетах. Это подтвердил в пятницу спикер нижней палаты Кевин Маккарти (республиканец, от штата Калифорния).

Как он уточнил, затребованы также данные о банковских счетах брата американского лидера Джеймса. "<...> Мы движемся вперед с выписыванием повесток на личную и деловую банковскую документацию Хантера и Джеймса Байденов. Американский народ заслуживает правды. Именно ее мы и добиваемся", - сказал Маккарти, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США.

Он объявил 11 сентября, что принял решение о начале официального расследования в профильных комитетах нижней палаты Конгресса, чтобы определить, есть ли основания для запуска процедуры импичмента в отношении президента США демократа Джо Байдена. Как уточнил спикер Палаты представителей, разбирательство будет направлено на то, чтобы выяснить, получал ли нынешний глава вашингтонской администрации выгоду от деловых операций своего сына Хантера.