29 сентября, 14:57
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Глава МИД Азербайджана обсудил с советником президента РФ ситуацию в Карабахе

Джейхун Байрамов на встрече с Русланом Эдельгериевым также поднял вопросы оказания гуманитарной помощи

БАКУ, 29 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с советником президента России, спецпредставителем президента по вопросам климата Русланом Эдельгериевым ситуацию в регионе после операции в Карабахе и вопросы оказания гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

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"На встрече обсуждены текущее сотрудничество, в том числе перспективы партнерства в области окружающей среды, ситуация в регионе после антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном, а также вопросы оказания гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, азербайджанский министр проинформировал собеседника о процессе разоружения незаконных армянских формирований, принимаемых Баку неотложных мерах по удовлетворению потребностей армянского населения и интенсивных переговорах по их реинтеграции.

"Джейхун Байрамов вновь подчеркнул приверженность Азербайджана диалогу по реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, заявил, что комплексные меры по удовлетворению их потребностей будут продолжены", - указано в сообщении. 

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АзербайджанРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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