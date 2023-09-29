МИД Турции осудил очередную антитурецкую акцию в Швеции

Женщина ранее провела пикет перед посольством Турции в Стокгольме и выступила с заявленими против Эрдогана

АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. МИД Турции осудил новую акцию возле посольства Турции в Стокгольме, в ходе которой были сделаны высказывания против президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы самым решительным образом осуждаем тот факт, что сегодня, 29 сентября, возле нашего посольства в Стокгольме была допущена гнусная акция против нашего президента. Главное, чего ждет турецкая общественность, чтобы Швеция предотвращала как такие оскорбительные действия против наших избранных должностных лиц, систематически совершающиеся в этой стране, так и продолжающуюся пропагандистскую деятельность террористических организаций", - говорится в заявлении МИД Турции.

Как сообщает газета Sabah, ранее женщина провела под контролем полиции пикет перед посольством Турции в Стокгольме. Она заявила, что не поддерживает вступление Швеции в НАТО, а также выступила с рядом заявлений против Эрдогана.

Анкара не раз заявляла протест в связи с многочисленными провокационными акциями в Швеции, направленными против Турции или ислама. В ряде таких акций участвовали сторонники Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

Для одобрения заявки Швеции в НАТО Турция, в частности, требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму и эффективно пресекали подобные инциденты. Протоколы о вступлении Стокгольма в альянс на данный момент не ратифицировали только Турция и Венгрия.